Õige poosi ning kõrge pihaga bikiinipükste saladus: Eesti fitnesskaunitar avaldas tõe sotsiaalmeedia fotode ja reaalsuse vahel

„Arvan, et tänasel päeval, kui sotsiaalmeedia on täis vale reaalsust, on see võrdlus vahelduseks üsna tervendav,” sõnab Krista ja loodab, et nii mõnigi naine sai sellest juurde enesekindlust.

„See on pilt, mida mina näen iga päev peeglist, seega ma ei loe seda postitust enda jaoks eriliselt suureks julgustükiks. Me kõik, naised, oleme inimesed ning tselluliit on meie jaoks täiesti tavaline nähtus. Kui mul õnnestus parandada kellegi minapilti ning arusaama, milline on üks tavaline fitnessi inimene tegelikult, on see mulle puhas rõõm. Avage silmad, naised, mitte keegi meist ei ole täiuslik!”