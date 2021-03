Foto: Shutterrstock

Paljud annavad endast ilmselt praegu kõik, et võimalikult terved püsida. Pidev kätepesu, 2+2 reegli järgimine, köögiviljade ja puuviljade söömine ning palju muud, et end hoida. Tegelikult on veel palju, mida saaksid oma tervise heaks ära teha.