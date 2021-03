Personaaltreener: on asjad, mida tasuks kindlasti selgeks teha, enne kui alustada kodus treenimist

Igapäevaselt soovitab Burdin teha võimlemisharjutusi ja kõndimas käia. Hästi liikuvate liigeste saladuseks on erinevad käteringid, jalaringid, lülisamba liigutamine ja kõik teised liigestele suunatud harjutused.

Motivatsioon tuleb ja läheb

„Ainult motivatsioonile toetudes on raske olla järjepidev. See tuleb ja läheb,” arvab siiski Igor. „Tähtis oleks enda jaoks sisimas selgeks teha, milleks üleüldse liikumine ja sportimine on vajalikud. Seejärel panna eesmärgid ja teha endale kindel plaan. Jõusaalid on küll kinni, aga ikkagi võiks jätkata näiteks 2-3 korda nädalas kodustes tingimustes treeningutega.”

On asjad, mida kindlasti tasuks eelnevalt endale selgeks teha, enne kui alustada kodus ise treenimist.