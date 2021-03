Kaotasid tund aega und? Neli nippi, kuidas keha "kaduva" tunniga paremini harjuks

Foto: Shutterstock

Kellakeeramine tund tagasi või edasi mõjutab meid kõiki vähemal või suuremal moel. Tund und, mille me vastu tänast kaotasime, võib põhjustada ärritust ning väsimust. Lisaks näitavad uuringud, et nii infarktide kui autoõnnetuste arv suureneb just kevadise kellakeeramisega.