Kas tunned end ära? Märgid, mis näitavad, et sinu ebaterve suhe vanematega mõjutab sind veel täna

Nad ei austanud seatud piire

Vanemate jaoks on oluline mõista, mis piirid nad ise on lastele sättinud. Näiteks võivad nad keelata lastel minna nende magamistuppa või kontorisse. See on arusaadav, sest neis tubades võib olla asju, mis pole lastele mõeldud.

Samamoodi vajavad ka lapsed teatud piire. Ka nende tuba peaks olema privaatne ruum nende endi jaoks. Kui vanemad ei taha, et laps läheks sinu sahtlitesse sorima, ära tee seda ka talle!

Kui vanem on maast madalast juba sinu privaatsusesse sekkunud, on kadunud ka usaldus, mis on igasuguste tugevate suhete alustalaks. Seega, kui mõtled, et miks vanemad sinu elus toimuvast viimasena teada saavad, võib põhjus peituda just siin.