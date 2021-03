Naistearst vastab: 13 küsimust menstruatsiooni kohta, millele naised vastust ei tea

1. "Mida teha, kui tunnen end arstivisiidil ebamugavalt? Tean, et arstid hoolitsevad mu tervise eest ja keegi ei mõista mind hukka. Sellele vaatamata tekitab see minus ebamugavust, eriti menstruatsiooni ajal."

Dr. Lincoln: "See on tõsi, me ei mõista kedagi hukka. Günekoloogina on see meie igapäev ja pole midagi, mis meid šokeeriks. Kui tunned piinlikkust või muret, võid sellest meile teada anda ja saame koos välja mõelda, kuidas visiit sinu jaoks mugavamaks teha. Naistearsti juurde võib menstruatsiooni ajal tulla, kuid kui see sulle ei sobi, võid alati uue aja panna."