Muretsed pidevalt ja see halvab su elu? On üks tõhus ja lollikindel viis, kuidas muretsemisest jagu saada

See avastus raputas mind letargiast välja ja pani mõtlema – see oli midagi, mida ma polnud samuti suutnud mitu kuud normaalsel viisil ja rahulikult teha. Mõistsin, et väga raske on muretseda, kui pead tegema midagi, mis vajab tegevuse planeerimist ja mõttetegevust. Antud juhul oli paadiehitamine muremõtted täielikult eemale peletanud. Seega otsustasin end tegevuses hoida.

“Ma ei unusta kunagi oma kursusel käinud Marion J. Douglast. Ma ei kasuta siin tema pärisnime. Isiklikel põhjustel palus ta mul seda mitte teha,” kirjutab Carnegie ja jagab tema tõestisündinud lugu, mida ta kursusel osalejatega jagas. Ta kirjeldas, et teda tabas õnnetus, pealegi kaks korda järjest. Esmalt kaotas ta oma viieaastase tütre, keda ta väga armastas. Tema ja ta naine arvasid, et ei saa sellest kaotusest kunagi üle, kuid siis, nagu Marion ütles, andis jumal neile kümme kuud hiljem uue lapse, väikse tüdruku – aga ta suri viis päeva pärast sündi.

Järgmisel ööl käisin majas läbi kõik toad ja koostasin nimekirja töödest, mis oli vaja ära teha. Vaja oli parandada terve hulk asju: raamaturiiulid, trepiastmed, topeltaknad, aknaluugid, ukselingid ja -lukud ning tilkuvad veekraanid. Nii kummaline, kui see ka polnud, tegin kahe nädala jooksul nimekirja 242 asjast, mis mu tähelepanu vajasid.

Viimase kahe aasta jooksul olen enamiku neist korda teinud. Peale selle olen oma elu täitnud stimuleerivad tegevusega. Kahel õhtul nädalas käin New Yorgi ühes õhtukoolis täiskasvanute kursustel. Olen oma kodulinnas ühiskondlikult aktiivne ja nüüdseks on minust saanud kohaliku kooli juhatuse esimees. Käin väga paljudel kohtumistel ,aitan koguda raha Punase Risti jaks ja tegelen paljude teiste asjadega. Olen nii hõivatud, et mul ei jää muretsemiseks lihtsalt aega.

Pole aega muretsemiseks! Täpselt sedasama ütles ka Winston Churchill, kui ta teise maailmasõja raskeimatel aegadel töötas kaheksateist tundi päevas. Kui temalt küsiti, kas ta tunneb enda õlule võetud tohutu vastutuse pärast muret, vastas ta lihtsalt: „Olen selleks liiga hõivatud. Mul ei jää muretsemiseks aega.“

Töösse sukeldumine

Samasuguse pinge all töötas Charles Kettering, kui ta võttis käsile tollastele automobiilidele esimeste starterite leiutamise. Charles Kettering oli kuni pensionile jäämiseni suurfirma General Motorsi asepresident ja juhatas ka sama firma maailmakuulsat arendusettevõtet General Motors Research Corporations. Starterite leiutamise ajal oli ta aga nii vaene, et kasutas laboratooriumina oma farmi juurde kuuluva lauda heinalakka ja laenas toidu ostmiseks raha oma naiselt, kes andis klaveritunde. Peale selle pidi ta hiljem juurde laenama veel viissada dollarit oma elukindlustuspoliisi arvelt. Carnegie küsis tema naiselt, kas ta ka kõige toimuva pärast muret tundis, ja ta vastas: „Jah, olin nii mures, et ei saanud korralikult magadagi, kuid minu mees mitte, sest ta oli niivõrd töösse sukeldunud, et tal ei jätkunud muretsemiseks aega.“