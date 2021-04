Kevadväsimus muudab tujutuks ja jõuetuks — kuidas efektiivselt selle vastu võidelda?

Talvest kevadesse jõudes väljub meie keha talvitumisest ja peab kohanema uue rütmiga. Ja see muudab palju. Tekivad energiapuudus ja tujulangus. Kevadväsimus väljendub läbi unetuse, kurnatuse, närvilisuse, masenduse või isegi nahaallergiate.

Õnneks ei ole kevadväsimus lõplik nähtus. Selleks, et selle vastu võidelda ja rohtu leida, on vaja muuta oma eluviisi, alustades toitumisharjumuste muutmisega. Selleks, et saada jagu mõningatest vaevustest, söö rohkem magneesiumi ja C-vitamiini rikkaid toiduaineid. Viibi palju vabas õhus ja kasuta ära päikesepaistelisi ilmu treenimiseks. Tänu nendele muutustele aitad sa kaasa õnnehormooni serotoniini tootmisele.