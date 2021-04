Plaanid õhtul jälle klaasikese veini juua? Loe, miks sa ei peaks seda tegema

1. Pohmell

Ehe märk, et oled üle pingutanud. Paljud sümptomid on sellest, et su keha lihtsalt karjub vee järele. Parim asi, mida teha saad, on talle seda pakkuda. Võta pudel vett ja mine välja jalutama.

2. Kaal

Alkohol on tõeline kaloripomm. Mida rohkem sa seda tarbid, seda rohkem sa oma kehasse ka neid kurja juuri süstid. Üks suur klaas veini on võrdne ühe mõnusa magusa koogitükiga. Mõtle selle peale!

3. Tuju

Kui me joome alkoholi, siis hakkab see mõjutama ka meie tuju. Õnnelikkus tõuseb justkui astmesse kolm ja kurbus langeb allapoole igasugust arvestust. Sellise kõikumisega võime me endale aga tõelise õnnetuse — ärevuse — kaasa tuua.

4. Nahk

Nagu ajust, nii kisub alkohol ka meie nahast välja vett. Tulemuseks on kuiv ja väsinud nahk. Samuti mõjutab ta meie näopiirkonnas asuvaid veresooni, muutes nad vägagi nähtavaks.

5. Küüned ja juuksed

Tugevad küüned ja juuksed vajavad toitvaid aineid ja vett. Alkohol ei paku aga kumbagi neist.

6. Uni

Liigne alkohol ei lase meil jõuda sügavasse unne, mis tähendab, et hommikul ärgates tunneme end ikka veel väsinuna.

7. Stress

On väga lihtne lasta alkoholil muutuda halvaks harjumuseks. Aga see ei ole hea idee. Kuna see segab meie und, siis koos tujude kõikumise ja pohmelliga võib lõpptulemuseks olla väga suur stress. Maailm hakkab näima tumedamana kui ta tegelikult on ja probleemid tunduvad ületamatud.

Allikas: Drink Smarter