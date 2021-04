Säästa keskkonda ja raha! Igapäevastele ilutoodetele on olemas korduvkasutatavad alternatiivid

1. Puuvillased padjakesed

Ühekordsete vatipatjade asemel võta kasutusele riidest padjad, mille saad pärast näopuhastust kraani all ära loputada, kuivama panna ja järgmine päev jälle kasutada. Eriti vahva on see, et neid saad kodustest vahenditest ise teha. Kui sul on puuvillane särk, mida enam selga ei kannata panna, lõika sellest ümarad lapikesed ja nõelu omavahel kokku. Kui isetegemine pole sinu teema, saab meigieemalduspatju ka osta.

2. Tükišampoon ja tükiseep

Plastpudelite asemel soeta endale tükišampoon, tükipalsam ja tükiseep. Jätkub kauemaks ja tühjad plastpudelid jäävad olemata.

3. Raseerija

Ära kasuta ühekordseid raseerijaid, vaid tee investeering ja osta õige metallist raseerija! Lisaks keskkonnasõbralikkusele on sel veel teisigi boonuseid: eemaldab karva nahale lähemalt, vähem nahaärritusi ja sissekasvanud karvu! Lisaks saad selle osta endale eluks ajaks, ainult terasid tuleb vahetada.

4. Korduvkasutatav "vati"-tikk

Korduvkasutatavat "vati"-tikku saab kasutada kõrvade puhastamiseks või meikimiseks vähemalt tuhat korda!

5. Kehakoorija

Selle asemel, et poest kehakoorija soetada, tee see kodustest vahenditest ise. Suhkur, kohvipaks, mesi, õlid... variante on tohutult! Retsepte vaata siit: Tee ise: seitse kodust kehakoorijat





6. Taskurätikud

Lõputute salvrätikute asemel lõika vanadest riietest endale ports taskurätikuid, mida saad pärast kasutamist pesumasinas pesta.

7. Ihupiim

Pumbaga ihupiimade asemel kasuta tahket kreemi.

8. Menstruaalanum

Tegemist pole küll otseselt ilutootega, kuid vajaliku asjaga, sest iga kuu raiskavad naised kohutavalt palju tampoone ja pesukaitsmeid. Menstruaalanumat on lihtne kasutada ja väidetavalt on see ka palju mugavam, kui tampoon!