Hea teada! Kaheksa üllatavat põhjust, miks pea valutada võib

1. Liigne füüsiline koormus

Loomulikult on regulaarne liigutamine tervisele kasulik, kuid kui oled viimasel ajal trenniga üle pingutanud, võib su pea just seetõttu valutada. Eriti võib peavalu esineda neil, kes pole varem füüsiliselt aktiivsed olnud ja teevad trennimaailmaga alles tutvust. Sellise peavalu pärast ei tasu muretseda. Söö ja joo piisavalt ja suurenda trennikoormust järk-järgult.

2. Pingelangus

On laupäev, sul oli raske nädal ja kohe kui diivanile viskud, on migreen platsis ja nurjab terve su nädalavahetuse. Seda teemat on palju uuritud ja on leitud, et kui oled stressis, toodab keha kortisooli, mis mõjub stressiperioodil justkui valuvaigistina ja seetõttu võib pingelanguse tagajärjel pea valutama hakata. Selleks, et peavalust lahti saada, peaksid esmalt lahti saama stressist. Söö hästi, liigu ja maga piisavalt.

3. Seks

Jah, ka lõbusad tegevused võivad peavalu põhjustada! Seksi ajal võib peavalu endast märku anda siis, kui jõuad orgasmini. Tihti lööb valu just kuklasse. Ka sellise valu pärast ei tasu ilmaaegu muretseda, aga kui see on sage probleem, võiksid sellest oma perearstiga siiski rääkida.

4. Ravimid

Kui võtad tihti valuvaigistit, sest sul pea valutab, harjub su keha nendega ära ja ei tooda enam ise vajalikus koguses valuvaigistavaid kemikaale. Pea hakkab tihemini valutama, haarad valuvaigisti järele ja ei saagi enam peavalust lahti. Kui tunned end ära, peaksid ühendust võtma oma perearstiga, kes aitab määrata sobivama valuravi või aitab sind sellega, et tablettidest loobuda.

5. Hambad

Kas oled mõnel hommikul üles ärganud nii, et lõug on valus ja kõrvas surub? Kui jah, on tõenäoline, et krigistad öösiti hambaid. See annab märku sellest, et sul on stress ja peaksid otsima abi, et sellest vabaks saada. Oma hammaste kaitsmiseks võid ühendust võtta oma hambaarstiga, kes aitab sul leida hambakaitsmed, mida ööseks suhu panna.

6. Viha