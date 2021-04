Õnneks ei ole päris nii, et kui tahta kaalust alla võtta, on vaja kõigest loobuda. Muutused käivad ikka vaikselt, peaasi, et need püsima jääksid ja et sa leiaksid enda jaoks sobivad lahendused. Näksimine on mõnus, aga mida siis süüa krõpsude ja kommide asemel, et kõht saaks täis, kuid kaal ei kasvaks? On mõned väga head ja kalorivaesed snäkid ja dietoloog selgitab, miks võiks need oma menüüsse lisada.