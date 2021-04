Ärkad keset ööd mitu korda üles? Need nõuanded aitavad sul unetunnid täis saada

Kuidas siiski magama jääda? Nõu annab uneekspert.

Uneeksperdile Olivia Arezzole kurdetakse sageli seda , et keset öist ärkamist on päris keeruline uuesti unne suikuda ja sundida end rahulikuks. Ikka kipuvad just siis need kõige „paremad” mõtted tulema, mis meid ka üleval hoiavad.

Selleks, et uni ei jääkski vaid paari tunni pikkuseks soovitab Arezzole proovida kolme asja:

Ära haara telefoni järele!

Kuigi tundub, et oleks tore ju peale kella vaatamisele ka korraks Facebooki ja uudistekanalitesse piiluda, siis tegelikult on just see kõige suurem karuteene, mida endale teha saad.

Uuringud on näidanud, et helendav ekraan langetab unehormooni melatoniini taset juba 23%, isegi pärast lühikest kokkupuudet.

Isegi kui lülitad telefonis sisse nn öövalgustuse, ei ole sellest abi - melatoniini tase langeb ka siis 19%. Seega, kui oled ärganud, ära haara telefoni järele ja võimalusel ära pane põlema ka tulesid.

Lavendel toob une

Uneekspert toob välja ka ühe loodusliku võimaluse, millega oma meeli stimuleerida. Nimelt soovitab ta magamistoas hoida lavendlikimpukest või lavendliõli. Lavendliaroom rahustab meid ning uuringud on näidanud, et lavendel vähendab ärevust koguni 59%. Selle tulemusel märkisid teadlased ka une kvaliteedi paranemist lausa 45% ulatuses.

Vaheta asukohta

See võib kõlada veidralt, aga kui tundub, et voodis on juba sipeldud küll, siis tasub korraks tõusta ning istuda näiteks 20 minutiks mujale. Võimalusel ära ka siis tuld põlema pane. Lihtsalt istu vaikuses ning mine voodisse siis, kui tunned, et väsimus hakkab taas võimust võtma.

Kui vahepeal voodist ära käid, annab see kehale märku, et voodi on vaid magamise jaoks. Nii on sul ehk juba järgmisel ööl lihtsam uinuda.

