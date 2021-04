Magusasõbrad, rõõmustagem! 10 põhjust, miks šokolaadi ilma süümepiinadeta nautida

1. Šokolaad aitab sul tervena püsida

Mitmetest uuringutest on selgunud, et šokolaadis sisalduvad flavanoidid aitavad veresoontel elastsust säilitada. Seitsmes uuringus, kus osales 114 000 inimest, anti osalistele nädala vältel väike kogus tumedat šokolaadi. Selgus, et nende oht infarkti saada vähenes 37% võrra ja oht insulti saada 29% võrra.

2. Hea mälule

Erinevad uurimused on näidanud, et kui eakad šokolaadi söövad, paranevad nende kognitiivsed funktsioonid. Ainuke mure on, et šokolaadi lisatakse mune, suhkrut ja piima, mis vähendavad flavanoidide hulka, seega pange tähele, et süüa tuleks just kõrge kakaosisaldusega šokolaadi.

3. Aitab vältida päiksepõletust

Londonis läbiviidud uuringust selgus, et naised, kellele anti kõrge flavanoidi sisaldusega šokolaadi, talusid oma nahal rohkem UV-kiirgust nii, et nende nahk ei põlenud ära.

4. Teeb tuju paremaks

Ka see on teadlaste poolt selgeks tehtud, et tumeda šokolaadi tarbimine muudab inimesed rahulikumaks ja õnnelikumaks.

5. Aitab vähendada kolesterooli

6. See on väga toitev

Kõrge kakaosisaldusega (75-85%) šokolaad on väga toitev snäkk. Selles on palju rauda ja mangaani, tsinki, seleeni ja kaaliumit.

7. Võib vähendada rasedusega seotud komplikatsioone

Uurimusest selgus, et naistel, kes sõid raseduse ajal tumedat šokolaadi, oli 40% väiksem risk preeklampsiat saada.

8. Aitab isude vastu

Kõik teavad seda tunnet, kui tahaks midagi näksida. Üheks parimaks ja tervislikumaks valikuks on sellisel juhul tume šokolaad, sest see vähendab muid isusid ja annab sulle energiat järgmise toidukorrani vastu pidada.

9. Mõjub hästi vereringele

Uuringud näitavad, et tume šokolaad parendab vereringet.

10. Silmadele hea

Väikse eksperimendi käigus lasti ühel osal osalejatest süüa valget šokolaadi ja teisel tumedat. Tumeda šokolaadi sööjad said nägemistestis paremaid tulemusi.

Allikas: LifeHack