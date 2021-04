Hädas pideva kõõmaga? Need on sagedasemad põhjused, miks kõõm tekib ja kuidas sellest efektiivselt vabaneda

Ka juuste väljalangemisel võib olla mitmeid põhjuseid ning nende väljaselgitamine ei pruugi olla lihtne. “Sageli on probleemiks hormonaalsed muutused või stress, aga ka näiteks kesise toidulaua ning läbimõtlemata dieedi tõttu võib organismis tekkida vajalike toitainete puudujääk ning see omakorda põhjustada juuste väljalangemist. Juuste väljalangemine võib olla ka mõnede ravimite kõrvaltoimeks,” tõi Põlme näiteid. “Tähtis on meeles pidada, et juuste väljalangemine ei ole alati seotud tervisemurega, sest ka iga 4-5 aasta järel toimub loomulik suurem juuste väljalangemine, sest juuksekarvad on jõudnud oma elutsüklis eemaldumise faasi,” rõhutas Põlme ning lisas, et ka rasedusjärgne hormoonaalne muutus võib viia perioodilise juuste väljalangemiseni, mis mingi aja pärast peatub.