Koroonapandeemiast tingitud kaalutõus | Kaheksa nippi, kuidas kaal jälle kontrolli alla saada

Järjest rohkem inimesi kurdab, et pandeemia algusest on nad kimpus aina suureneva kaalunumbriga. Treeningsaalid on suletud, mistõttu pole inimestel enam motivatsiooni füüsiliselt aktiivne olla. Health.com toob lugejateni mitmeid nippe, kuidas kaal jälle kontrolli alla saada.