Tõeline häkk avokaado fännidele! Nii ei tõmbu su lemmikvili pruunikaks

Avokaado on üks toitainerikkamaid puuvilju ning selle tervisele kasulikud omadused on vaieldamatud.

Näiteks sisaldab see väike roheline vili Avokaadi B6, C, E vitamiine, kaaliumi ja fooliohapet, mis on iseäranis oluline rasedatele ja lastele. Juba grammike avokaadot sisaldab 60 protsenti rohkem kaaliumi kui banaan. Taimepõhised toidud, sealhulgas avokaadod, sisaldavad fütokemikaale, mis kaitsevad organismi, eriti vähktõve ja südamehaiguste vastu.