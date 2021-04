Avameelselt rinnasuurenduse trendidest ja müütidest. Hinnatud tippkirurgid: tänapäeva naine soovib paremat välimust nautida kohe!

Foto: erakogu/kollaaž

Seda, et aastakümnetega on trendid muutunud ja naised eksponeerivad rinda julgemalt, kinnitavad ka tippkirurgid. Naistekas uuris kolmelt hinnatud rinnnalõikustega tegelevalt kirurgilt Dr. Peep Preelt, Dr. Siim Simmolt ja Dr. Jüri Kullamaalt, millised on Eesti naiste soovid ja kuidas rinnasuurendus operatsiooni otsuseni jõutakse.