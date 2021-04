Negatiivsus rikub elukvaliteeti: kolm olulist etappi, kuidas vaikselt, aga kindlalt oma mõtlemist muuta

Selleks, et vabaneda negatiivsest energiast, on kolm etappi:

1. Võta end käsile! Dalai Laama on öelnud: "Niikaua, kui te usute, et kõik on teiste süü, te kannatate. Kui te mõistate, et kõik saab alguse teist endist, leiate te tee, mis viib rahu ja rõõmuni."