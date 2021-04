Ebakindluse tõttu ei võeta abi vastu, sest tekib tunne, et seda ei väärita

Ebakindlus tekitab väga palju probleeme ja üks neist on see, et ebakindlusega maadlevad inimesed ei suuda iialgi kelleltki abi vastu võtta. Nad tõesti tunnevad, et nad ei vääri, et neid aidataks. Nad ei oskagi abi vastu võtta, sest on harjunud hambad ristis edasi pingutama, ka nendel hetkedel, kui nende vaimne tass on täiesti tühi. Ühel hetkel võib tekkida täielik läbipõlemine, sest teiste inimeste abita on maailmas väga raske hakkama saada.