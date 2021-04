VIDEO | Treeni nagu kuulsus! Just nii hoiab "Meeleheitel koduperenaiste" staar Eva Longoria end vormis

Longoria on öelnud, et ta ei suuda ilma oma batuudita elada. Seda tõestab ka Instagramis jagatud video, sest tundub, et ta on batuudi isegi paadisõidule kaasa võtnud!

Tema treener Grant Roberts ütles, et "Meeleheitel koduperenaiste" staar näeb nii hea välja just tänu jõutreeningule: "Ta on superinimene, ma ei tea, kuidas teda teisiti kirjeldada." Et end vormis hoida, teeb ta lisaks jõu- ja batuuditrennile ka muud. 2017. aastal ütles Longoria ajakirjale People, et talle meeldib erinevaid trenne omavahel segada: "Ma teen palju. Olen jooksja, teen joogat ja pilatest."