KOLM parimat klienditeenindajate poolt heaks kiidetud viisi, kuidas oma emotsioone kontrollida

Võrrelda emotsioonide juhtimist klienditeeninduses ning tavaelus on ilus paralleel

Emotsioonidest võib mõelda kui sõnumikandjatest. Mida see ütleb, kui tunnen end mingis olukorras üht- või teistmoodi? Tunnen end hüljatuna, kui mind töökaaslase sünnipäevale ei kutsutud? Ilmselt on suhted töökaaslastega mulle olulised. Rõõmustan, kui leian postkastist lähedase saadetud postkaardi? Tean, et olen kellegi jaoks oluline. Kui koju jõudes on keegi juba toidu valmis teinud, tunnen end armastatuna – keegi hoolib minust. Nii on igas emotsioonis signaal peidus ning hea on taibata, mis ühe või teise emotsiooni sõnum on.

Kuidas emotsioonide sõnumitele vastata? Nagu klienditeenindaja tunneb heameelt tänamisest, tasub endagi sees emotsioone tänutundega märgata. Ei ole kasulik ennast mõttes materdada ebamugavate tunnete tundmise eest. Tasub hoopis märgata, mõista ja tänada. Nii õpib end paremini tundma, aga ka olema teistele parema kaaslane.“

Elina Kivinukk, psühholoog, Peaasi.ee koolitaja

„Võrrelda emotsioonide juhtimist klienditeeninduses ning tavaelus on ilus paralleel. Usun, et see ei võimalda ainult emotsioone paremini mõista, aga õppida paremini mõistma ka klienditeenindajaid.