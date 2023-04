Oled end kunagi leidnud mõtisklemast selle üle, et kas oled emotsionaalselt intelligentne inimene? Emotsionaalne intelligentsus tähendab seda, et tunnetatakse oma emotsioone ja tegeletakse nendega efektiivselt ja mõistlikult. Emotsionaalselt intelligentsetel inimestel on tervislikumad ja pikaajalisemad suhted.