Tuleb välja, et häid inimesi jagub ja uskumatud tegusid, heategevuse nimel samuti. Toivo Tänavsuu, Vähiravifond „Kingitud Elu” juhataja, meenutab näiteks kuidas kunagi helistas talle noor daam Margit, Nõmmelt ja rääkis, et asutas koos oma elukaaslase Meelisega oma väikese “vähiravifondi”.

See tähendas seda, et iga kord kui paar omavahel tülli pöördub, maksavad nad „trahvi”, mille tasu läheb heategevuseks. „Alguses olevat olnud tüli „hind” 5 eurot, kuid see ei mõjunud,” meenutab Tänavsuu meeldejäävat telefonikõnet.