Sa ei ole ainus! Ärevus kimbutab paljusid — kuidas mõista, millal on vaja abi paluda ja kuidas aidata teisi?

„Meie projekt käivitus aasta tagasi ja oli algselt mõeldud eesliini töötajatele, kuid peagi saime aru, et abi vajavad kõik inimesed, sest ootamatud piirangud ja ebakindlus mõjutas ja mõjutavad siiamaani, meid kõiki,” tõdeb Tomson ja lisab: “Väga suur osa inimestest pöördub täna nõustajate poole kõrgenenud ärevusega.”

Ta toob näitena 34- aastase naisterahva, kes pöördus nõustaja poole peale töö kaotust. „Kuna ta töötas varasemalt pikka aega välismaal turismivaldkonnas, ei ole tal viimased kuus kuud olnud tööd. Talle makstakse küll toetust, kuid see ei olnud suur ning ta elatus suuremalt jaolt ikkagi oma säästudest. Nõustaja poole pöördus ta rõõmsameelsena, kuid tuli välja, et viimastel kuudel oli ta hakanud mõtlema palju sellest, mis kõige mõte siis üldse on ning seega tekkisid tal juba eksistentsiaalsed probleemid.“