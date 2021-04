Laused, mida ei tohi kindlasti öelda inimesele, kes on läbi elanud traumeeriva sündmuse

Kõige esimene asi, mida sa teha saad tema aitamiseks, on ta ära kuulata. Nii lihtne see ongi. Ja see on kõige väärtuslikum abi, mida sa talle pakkuda võid.

Milliseid lauseid ei tohiks öelda inimesele, kes on hiljuti mõne kurva sündmuse läbi elanud?

"See oleks võinud veelgi hulemini minna."

Muidugi kui sa nii ütled, siis sa tahad teist inimest lohutada või näidata talle olukorda teises valguses. Aga tema võib seda valesti võtta, sest tekib tunne, et sa pisendad tema traumat.

"See on su enda süü!"

See on täiesti vale, sest me ei saa alati vältida kõike halba, mis meile osaks langeb. Samuti puudub selles kaastunne.

"Minuga juhtus ka nii."

Kui sa tahad, et ta tunneks end paremini, siis pead sa teda lihtsalt ära kuulama ja mitte võrdlema oma lugu kellegi teise looga. Esimesel korral, kui inimene räägib sulle oma valusast sündmusest, ei ole õige aeg, et rääkida enda asjadest.

"Kõik juhtub mingil põhjusel."

Esiteks on see täiesti tundetu selle inimese suhtes, kellega midagi valusat juhtus ja teiseks ei ole sina see, kes hakkab tema valule põhjust otsima.

"Sa peaksid psühholoogi juurde minema."

Su kavatsus on hea, sest sa tahad, et su lähedane saaks parimat abi. Isegi kui kokkuvõttes on hea soovitada inimesel minna psühholoogi juurde, siis ei tohi ka jätta muljet, nagu ei suudaks sina hakkama saada sellega, millest ta sulle rääkis. Võib-olla olid sina kõige esimene inimene, kellele ta julges oma valust rääkida? Seega oota natuke, enne kui soovitad tal teist sammu teha.

Mida siis öelda?

Mõtle sellele, et kui inimene sulle oma valust räägib, siis võib-olla ei otsigi ta lahendusi. Võib-olla tahab ta lihtsalt saada tuge ja kedagi, kes teda ära kuulaks?

"Ma ei tea, mida öelda, aga aitäh, et sa minuga seda valusat kogemust jagasid."

See on ju normaalne, et sa ei leia kohe õigeid sõnu. Öeldes, kui palju sa hindad seda, et ta sinule sellest rääkis, aitad sa tal tunda end vähem üksi ja samuti näitad, et see on sulle tähtis.

"Mul on tõesti kahju, et see sinuga juhtus."