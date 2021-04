Hoolitse oma vaimse tervise eest! Seitse nippi, kuidas koroonastressiga toime tulla

1. Keskendu sellele, mis on sinu võimuses

Me ei saa kontrollida, mida tulevik toob. Me ei saa ka viirust kontrollida. Küll aga saame kontrollida seda, mida me ise teeme ja sellele keskendumine aitab meil karantiini või isolatsiooni ajal paremini toime tulla, kui teame, et teeme nii palju, kui meie võimuses on.



2. Tegele negatiivsete mõtete ja tunnetega

Negatiivsed mõtted tikuvad ligi? Tee paus ja hinga. Ütle endale, et see on vaid ärevus, mis sind nii tundma paneb ja see on kõigest mõte. Pole tarvis kõike uskuda, mida sa mõtled. See tunne läheb üles ja sellega pole vaja mitte kui midagi teha.

3. Lõdvestu

Proovi seda: avasta hetke. Märka oma hingamist, hinga aeglaselt sisse ja välja. Tee seda 20 korda. See rahustab sind ja ajab muremõtted eemale.

4. Ärevusega tegelemine

Proovi seda: võta sisse mugav asend. Hinga nina kaudu sisse ja loe viieni ja hinga suu kaudu välja. Korda seda mitu korda. Siis tuleta meelde situatsioon, mis sind ärevile ajas. Mine selle sisse süvitsi ja mõtle, miks see sind endast välja ajas. Meenuta detaile. Kuidas oleksid saanud seda situatsiooni ennetada? Kas see situatsioon tundub sulle nüüd, kui oled lõdvestunud, sama hirmuäratavana kui enne?

5. Hoolitse oma emotsioonide eest

Elu ilma ebamugavate tunneteta pole võimalik. Negatiivsed emotsioonid on normaalsed ja abistavad elu osad. Tundub hea mõte negatiivsetest tunnetest vabaneda ja olla kogu aeg positiivne, eks? See pole aga tervislik, sest emotsioonide allasurumine ei aita sul neid mõista ja nendega tegeleda. Oluline on leida viis, kuidas lõdvestuda ja nende halbade tunnetega tegeleda. Lepi nendega, ütle kasvõi kõvasti välja "ma olen vihane". Mis seda põhjustab? Tuleta endale meelde, et see on ajutine. Küsi endalt, mida sa vajad ja mõtle, mis sind aitaks. Vaid analüüsides saad negatiivseid tundeid ennetada.

6. Otsi tasakaalu