Kas teadsid, et und ei tasu ootama jääda? Ootamatud ja toimivad nõuanded kuidas uinuda rahulikult

Põhjuseid, miks uni meid aeg- ajalt maha jätab on mitmeid, kuid sageli peletame teda ka ise eemale — olles liialt pinges ja keskendudes vaid magama jäämisele. See on tüüpiline viga, mida tehakse kui ollakse juba pikemalt aega unetu. Tekib hirm, et hommikul on vaja varakult tõusta ja asjalik olla, kuid jälle uni ei tule.

Taibates, et ees võib oodata jälle üks unetu öö, surud sa oma silmad üha tugevamini kinni, kuid selle asemel, et magama jääda, tunned, et muutud üha reipamaks. Mida siis teha? Kuidas siis jääda magama ning magada sügvat ja kosutavat ööund?

Esmalt tuleks oma fookust muuta ehk mitte keskenduda sellele, et pead magama nüüd ja kohe!