Perearsti soovitused: millise aktiivse tegevusega on kõige parem südame tervist hoida?

„Üheks olulisemaks osaks heast südametervisest on füüsiline aktiivsus. Samas on selge, et kõik ei saa või ei suuda käia igapäevaselt jooksmas või jõusaalis. Seega on minu hinnangul üheks heaks mugavaks mõõduka aktiivsusega tegevuseks reibas kõnd. Seda saab teha igaüks ja selle jaoks ei ole vaja ka spordiklubile maksta. Kõndides tuleks vaid jälgida, et see oleks tempokas, kuid et pulss ei läheks liiga kõrgele. Soovitusliku maksimaalse pulsi jaoks on lihtne valem, 180 miinus inimese vanus, seega näiteks 50 aastane inimene ei tohiks ületada pulsisagedust 130,“ rääkis perearst Madis Veskimägi.