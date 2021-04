Näitlejanna Saara Pius leidis uue hobi: palju on valet ja palju on ahnust ja äri — mis on õige?

"Oli huvitav mõte, et kuna enamik veest läheb majapidamistarbeks, wc tarbeks, pesu pesemiseks jne, siis justkui pole mõtet kulutada nii palju ressursse, et teha see vesi 100% puhtaks ja kvaliteetseks, sest joogiveeks läheb kogumahust väga väike protsent ning tänu sellele pidavat inimesed ka üliväikestes kogustes sisse jooma raskemetalle, ravimijääke, kloori jne... Kui palju see nüüd tõsi on, ei tea. Ei asu ühelgi poolel, aga lihtsalt oli huvitav uurida," räägib näitlejanna ja lisab, et tegelikult on tervise kohta uurimine tema väike hobi.

"Mind huvitavad inimeste tervenemise lood ning mis lahendused on inimesed leidnud selle või tolle probleemi lahendamiseks. Proovin uurida ja vaadelda erinevaid kanaleid, et nendest tekitada mingi oma arvamus. Palju on valet ja palju on ahnust ja äri, seega lööb see kõik vahel juhtme kokku. Mis on õige? Mis on eetiline? Kelle käes on võim? Keda usaldada?"