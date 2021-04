Muretsed oma tervise pärast? Need märgid võivad viidata hoopis D- vitamiini puudusele

Erinevad analüüsid näitavad, et 75% eestimaalastel esineb vitamiin D puudus- pole ka ime, sest päikest näeme me harva. Just see ongi põhjuseks, miks sageli vaevleme kummaliste tervisehädade käes, mille põhjus on tegelikult lihtsam.

D-vitamiini defitsiiti põhjustab enim vähene päikesevalgus, aga ka rinnaga toitmine, rasedus, rasvumine, alkoholi liigne tarvitamine ja liiga ühekülgne toiduvalik.

Oled sageli haige

D-vitamiin on organismi immuunsüsteemi töös olulisel kohal. Uuringud on näidanud, et selle vitamiini vaegus võib tõsta haigestumist ülemiste hingamisteede- ja kopsuhaigustesse. Ka võtab haigusest paranemine kauem aega.

Kõrgenenud vererõhk

D-vitamiin aitab reguleerida ka meie vererõhku, seetõttu võib selle vaeguse tõttu ka tekkida vererõhuprobleemid.

Lihasvalud

Erinevad uuringud on näidanud, et on olemas seos lihasvalude ja -nõrkuse ja D-vitamiini madala taseme vahel.

Liigne higistamine

Kes oleks võinud arvata, aga ka higine otsaesine on sageli üks esimesi märgatavaid sümptomeid D-vitamiinipuudusest.

Sagedased peavalud

Viimasel ajal tekkinud ja sagedasti esinema hakanud pea- ja kaelavalud võivad olla D-vitamiini vaeguse märgiks.

Pidev väsimus

Kuigi väsimusel võib olla palju erinevaid põhjustajaid, on ka D vitamiini puudus siin üks võimalikke süüdlasi.

Depressioon ja kurbus

Uuringud kinnitavad, et depressioon tekib madala D-vitamiini tasemega inimestel sagedamini, sest just päikesevitamiin mõjutab ajus seda piirkonda, mis vastutab meeleolu mõjutava hormooni serotoniini taseme tootmist.