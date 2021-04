Püsisuhtele kaaslast eelistanud naine: vabal ajal käisime külas ja koos söömas — see kestis aastaid nii!

"Kui leiad noorena inimese kellega on suurepärane klapp, siis võib kohe leivad ühte kappi panna. Sest miks ka mitte! Kui satuvad sellised vähe "vigased" kaaslased, siis on mõistlikum distantsi hoida ja oma õnn, areng ja meelerahu nr.1 prioriteedina hoida. Minul oli kunagi üks tüüp, kellega muidu oli tore ja fun, aga ta oli hasartmängusõltlane ja kui vihastas, siis oi! mis roppusi ja sõimu sealt tuli. Selline egoistlik suur titt oli kohati ja siis ma ei kolinudki temaga kokku, vaid lobisesime telefonitsi, vabal ajal käisime külas ja koos käisime söömas jne. Ja see kestis aastaid nii.

Nüüd on viis aastat möödas sellest hetkest kui temaga kohtusin ja mõtlen küll, et küll on ikka hästi, et temaga end ei sidunud. Ei ole temast meest ega asja. Praeguseks ei kannata teda isegi sõbrana enam välja ja me ei suhtle enam üldse. Nüüd suhtlen ühe "igava" noormehega, kes ei ole küll suur jutumees, aga on selline normaalne inimene ja tegude mees. Võimalik, et temaga mingil hetkel kokku kolin."