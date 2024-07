Kõige raskem asi dieedipidamisel on see, et tuleb vältida teatud toiduaineid, et kaal langeks. Sageli on nendeks nisujahust küpsetised ja erinevad patused magustoidud. Isegi kui leiad retsepti, mida tahaksid proovida, kuid seal on toiduaine, mida võiks kaalu alandades vältida, proovi sellele toiduainele asendus leida. Magusust saab banaanist, nisujahu saab asendada näiteks kaeraajahuga, majoneesi asemel sobib hästi maitsestamata jogurt.