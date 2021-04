Tervislik toitumine polegi nii raske! Viis nippi, kuidas taljesõbralikumalt kokata

1. Poodlemine

“Tervislik toitumine on nii kallis!” on üks neist lausetest, mida pidevalt vabandusena kasutatakse, et mitte kaalust alla võtta. Tegelikult pole tervislikud toiduained nii kallid midagi, tuleb lihtsalt erinevate pakkumiste suhtes silmad lahti hoida. Kui näed allahinnatud liha, mille “parim enne” kuupäev hakkab saabuma, on see ideaalne võimalus see kodus sügavkülma panna ja vajadusel üles sulatada. Osta hooajalisi puu- ja juurvilju — need soodsamad ja maitsevad kõige paremini.

2. Õlid

Paki fritüür kokku ja ära seda pakki enam kunagi ava. Kui hakkad jälle midagi õlis praadima, küsi endalt, kas seda sama toiduainet saaks ka grillida, küpsetada või aurutada? Tavaliselt on vastuseks jah. Kui praed, kasuta oliiviõli. See ei pea olema külmpressitud, sest kõik see eriline maitse läheb praadimise käigus niiehknaa kaduma.

3. Värvid

Kui sa ei tarbi piisavalt puu- ja juurvilju, peaksid need kindlasti oma igapäevasesse menüüsse lisama. Vaata, et su toidulaual oleksid esindatud erinevat värvi juurikad ja kui võimalik, ära koori neid, vaid pese. Koores on palju kasulikke aineid. Ka ei tasu köögivilju üle keeta, sest siis lähevad samamoodi head vitamiinid kaotsi.

4. Sool

Soola peab tarbima mõõdukalt, liigtarbimist tuleb vältida. Kui tunned, et kasutad liiga palju soola, proovi selle asemel kasutada erinevaid vürtse või köögiviljade keetmise asemel pigem rösti neid. Ära osta purgisuppe ja valmiskastmeid, vaid tee need ise!

5. Asendused

Kõige raskem asi dieedipidamisel on see, et tuleb vältida teatud toiduaineid, et kaal langeks. Sageli on nendeks nisujahust küpsetised ja erinevad patused magustoidud. Isegi kui leiad retsepti, mida tahaksid proovida, kuid seal on toiduaine, mida võiks kaalu alandades vältida, proovi sellele toiduainele asendus leida. Magusust saab banaanist, nisujahu saab asendada näiteks kaeraajahuga, majoneesi asemel sobib hästi maitsestamata jogurt.

Allikas: Realbuzz