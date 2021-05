Sea oma elu korda ehk niimoodi tehes saad elada paremini ja kauem

Lõpeta alkoholi tarbimine ja suitsetamine. Kõik mürgised ained kiirendavad vananemist. Need tekitavad põletikku, mis ei anna endast kohe tunda, aga mis tekitab kehas pinnase krooniliste haiguste tekkeks. Just kroonilised haigused põhjustavad oodatava eluea lühenemist ja rikuvad tervist.

Enamik nendest suhkrutoodetest, mida sa tarbid, sisaldavad tühje kaloreid ehk on täis süsivesikuid ja ei taga organismile ei vitamiine ega toitaineid. Vähenda vähemalt poole võrra oma suhkru tarbimist. Eluea pikendamiseks sobib ideaalselt Vahemere dieet, mis tagab organismile kõik vajaliku. Lisaks on selline dieet kasulik südame tervisele ja aitab võidelda haiguste vastu. Söö palju puu- ja aedvilju hommikul, lõunal ja õhtul, täisteratooteid, pähkleid, kala ja linnuliha. Väldi töödeldud toitu.

Käi koeraga jalutamas, mine jalgsi poodi, tee aias tööd. Kõik need väikesed ja lihtsad tegevused aitavad sul elada kauem ja paremini. Istuv eluviis rikub tervist tasapisi, põhjustab kehas põletikku ja kiirendab vananemist. Kõige tähtsam on mitte istuda järjest mitu tundi ühe koha peal. Istuva töö peal tuleb kindlasti aeg-ajalt püsti tõusta, ringutada ja natuke liikuda.

Igapäevane liikumine on väga tähtis ja veelgi parem on rütmikas liikumine. Näiteks oleks hea jalutada iga päev pool tundi sellises rütmis, et käimine võtab võhmale. Selleks, et liikumisest saaksid kasu keha, süda ja aju, peab südamerütm kiirenema.