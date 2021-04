Selgita välja! Milliste väärtuste järgi sina elad - kas kõrgemate või madalamate?

Millised on kõrgemad väärtused ja omadused?

Shetty selgitab, et “Gita” järgi on kõrgemad väärtused ja omadused: kartmatus, meelepuhtus, tänulikkus, teenimine ja heategevus, vastuvõtmine, ohverdamine, süvaõpe, kasinus, siirus, vägivallatus, ausameelsus, viha puudumine, loobumine, kaugem vaade, vigade otsimisest hoidumine, kaastunne kõigi elusolendite vastu, rahulolu, leebus/lahkus, ausus, otsusekindlus. Ta rõhutab, et õnn ja edu ei kuulu nende väärtuste hulka. Need ei ole väärtused, need on viljad.

Kuus madalamat väärtust on ahnus, himu, viha, ego, illusioon ja kadedus. Madalamate väärtuste negatiivne külg on, et nad võtavad väga kergesti meie üle võimust, kui anname neile ruumi seda teha, kuid plusspool on, et neid on palju vähem. “Või nagu minu õpetaja Gauranga Das mulle meelde tuletas – meie ülespoole tõmbamiseks on alati rohkem viise kui allapoole tõmbamiseks,” toob Shetty välja.

Üleöö põhjalikke muutusi teha ei saa

Shetty kirjutab, et tasub lasta lahti valedest väärtustest, mis meie elu täidavad. Aašram andis munkadele võimaluse jälgida loodust ja õpetajad juhtisid meie tähelepanu kõigi elavate asjade tsüklitele. Lehed võrsuvad, muunduvad ja langevad. Roomajad, linnud ja imetajad heidavad nahka, sulgi ja karva. Lahtilaskmine on looduse rütmi suur osa, nagu on taassünd.

“Meie, inimesed, klammerdume asjade – inimeste, ideede, materiaalse vara, Marie Kondo raamatute – külge, arvates, et puhastamine on ebaloomulik, kuid lahtilaskmine on otsetee ruumi (sõna otseses mõttes) ja vaikuse poole. Me eraldame end – emotsionaalselt, kui mitte füüsiliselt, – inimestest ja ideedest, kes täidavad meie elu, ja siis võtame aega, et vaadelda loomulikke kalduvusi, mis meid tagant sunnivad,” kirjutab Shetty.

Valikuid tuleb iga päev juurde ja me võime hakata kuduma oma valikutesse väärtusi