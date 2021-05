Kui tunned ennast niimoodi, on see märk sellest, et keha üritab sulle midagi öelda

Millal sa viimati naersid? Näiteks telekat vaadates või sõpradega? Kui su hing on väsinud, siis suure tõenäosusega pole sa juba ammu naernud. On normaalne, et peale traagilist sündmust ei suuda inimene naerda, ent kui see kestab juba mitu kuud, siis selle taga võib olla juba depressioon.

Sa ei tunne end peeglist vaadates ära. Vanu pilte vaadates on sul tunne, et sa ei ole enam see, kes sa olid enne. Enne olid sa lõbus ja rõõmsameelne. Valu, traumad ja läbielatud elukogemused muudavad inimest. Sa võid tunda, nagu oleks su elust midagi puudu või midagi olulist ära võetud. Sellisel puhul peaksid sa rääkima mõne spetsialistiga või terapeudiga, kes oskaks sind aidata. Terapeudid ei aita ainult vaimsete probleemide korral, vaid nad on olemas ka nende jaoks, kellel on raske periood käes ja kes vajavad abi sellest üle saamiseks.