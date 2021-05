Toitumisnõustaja avaldab toote, mis võiks kuuluda inimese igapäevamenüüsse

„Ma ei väsi kordamast, et kõige alguseks on õige ja regulaarne toitumine. Väga oluline seejuures on ka aktiivne liikumine, kuid esmalt tuleks vaadata üle oma igapäevased toidurutiinid. Kui sind vaevavad näiteks pidevad ja ohjeldamatud magusaisud, siis võib nende põhjustajateks olla vähene täistera sisaldus sinu menüüs. Nimelt on süsivesikud organismi põhiliseks energiaallikaks ning neid leidub pea kõikides toiduainetes. Vahe on aga selles, et tänu täisteratoodetes olevatele kiudainetele imenduvad süsivesikud organismi aeglasemalt ning seetõttu seedib organism neid kauem, tänu millele saavad kõik olulised vitamiinid ja mineraalained paremini imenduda. Lisaks püsib veresuhkur tasakaalus ning kõht kauem täis,“ selgitab Kahro.