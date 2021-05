Kuidas igakuine tüütus üle elada? Lülita menstruatsiooni ajaks need toidud oma menüüst välja

Paljudel naistel tekib päevade ajal isu just magusa järele: šokolaad, jäätis ja küpsised on need, mille järele enim haaratakse. Magusad snäkid annavad korraks hea enesetunde, aga kui veresuhkur äkki langeb, võtab väsimus keha üle võimust ja enesetunne on veel halvem, kui enne magusa söömist. Selleks, et magusaisu kontrolli all hoida, pane tee sisse mett või söö looduslikult magusaid puuvilju.