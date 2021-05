Eestlanna leiab, et tema on mehe halvas harjumuses süüdi: tuleb valida oma lahingud. Elu pole Disney multikas...

"Minu mees on lihtsalt laisk. Aga pigem on see minu enda viga. Teen enamus asju ise ära, sest nii läheb kiiremini ja kõik on korralikult tehtud. Nii traditsioonilised naiste kui ka meeste tööd. Nii, et see on õpitud laiskus, milles saan ainult ennast süüdistada. Samas on elu chill, me ei kakle tühiste asjade pärast ning finantspool on alati rohkem mehe teema olnud...