Need märgid kinnitavad, et sa oled vaimse kokkuvarisemise äärel (kui seda veel juhtunud ei ole!) ja sa pead kiiresti oma elus mõningaid muudatusi tegema, et mitte musta auku kukkuda. Vaimsele tervisele tähelepanu osutamine on ülioluline. Seega, kui mõni neist märkidest vastab sinu või mõne sinu lähedase inimese puhul tõele, ära kõhkle abi küsimast ja kiiresti tegutsemast: