Lugeja grupiseksi kogemusest: hommikul ja edaspidi me enam isegi ei räägi sellest!

"Loen ja imestan, kui palju on moraalijüngreid? Oskan vaid öelda, et eks igaüks otsustab, kuid kui on mõte, tuleb ära teha. Mina olen see, kes on veendunud, et kui kolmekat-neljakat teha, tuleb seda teha koos oma kaaslasega! Eraldi kuskil salaja tegemine on minu meelest täiesti vale.

Aga oma kogemusest ütlen, et olen abikaasaga väga armsas ja heas suhtes 25 aastat ja oleme seda nii 10-15 korda teinud. Ja kindlasti mitte võõrastega! Kui sul on olemas sõber või sõprade paar, keda tead ja kelles olete 100% kindlad, et see jääb vaid selleks õhtuks, ürituseks ja ei tule mingit pinget, siis soovitan soojalt! On uskumatult lahe, kui vahel keerab üritus ilma planeerimata kuumemaks.

Aga veelkord ütlen, et see peab ja meil jääb sellesse õhtusse-öösse. Hommikul ja edasi suhtluses me isegi ei räägi sellest. Lihtsalt kõik saavad hästi läbi ja on rahul, mis juhtus ja nii ei teki mingit huvi ise kuskil salaja sebimas käia."