Armasta ennast — lihtne öelda, raske teha! See väike asi, aitab sul endaga paremini sõbraks saada

“Üks põhjus, miks meile nii väga meeldib armumise tunne, on see, et siis me kogeme läbi teise silmade seda, kuidas meie kõrgem mina meid vaatab. Sinu kõrgem sina vaatab sind alati kui kõige ilusamat, edukamat, tublimat, toredamat, kõige täiuslikumat olendit just sellisena nagu sa oled. Sinu kõrgem mina kunagi ei kritiseeri sind, ta vaatab sind sellisena nagu sa oled ja sa meeldid talle sellisena nagu sa oled. See, kes kritiseerib, on mõistuse osa sinu peas,” tõdeb õnnekoolitaja Dalí Getter Karat. Selleks, et me saaksime paremini ja tugevamini ühendust sellega, kuidas meie kõrgem mina meid vaatab, võib teha nimekirja asjadest, mida enda juures armastad.

Harjutus

· Tee nimekiri 30 asjast, mida sa enda juures armastad.

· Nimekirjas võib olla suuri asju, et oled kohusetundlik, hea partner, usaldusväärne

· Aga ka väikseid asju, näiteks et sulle meeldivad su juuksed, et naudid looduses olemist

Nimekiri vaid sinu enda jaoks

Karat sõnab, et sa ei pea seda nimekirja kellelegi näitama. “Kui sul on tunne, et ei ole viisakas ennast nii ülistada, siis tea, et sa ei pea seda nimekirja kellelegi näitama. See võib olla salanimekiri, sa võid ennast salaja armastada, sa ei pea seda kellegagi jagama ega kellelegi rääkima, et sellist harjutust teed,” räägib ta. Nimekiri on vaid sinu enda jaoks, kuhu paned kirja, mida sa enda juures armastad ja miks sa ennast armastad.

Nendel hetkedel võta nimekiri välja ja loe seda kasvõi mitmeid kordi.

Su valuvaigisti, kui su süda valutab

Kui sul on hetk, kus tunned, et oled kole, halb ja oskamatu, siis tead, et sul on nimekiri 30 asjast, mida sa enda juures armastad. Nendel hetkedel võta nimekiri välja ja loe seda kasvõi mitmeid kordi. “See on sinu valuvaigisti, kui su süda valutab,” ütle Karat.

Sa võid seda nimekirja aja jooksul täiendada, võid seda uuesti kirjutada, aga oluline on, et teeksid selle nimekirja valmis, et see oleks sul olemas hetkedel, kui seda vajad.