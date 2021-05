"Miks ma nii emotsionaalne olen ja kogu aeg nutan?" Siit leiad vastuse!

Foto: Shutterstock

Inimesed tunnevad õnne, kui head asjad juhtuvad ja saavad vihaseks, kui asjad ei lähe plaanipäraselt. Mõnikord lähme me nii elevile, et keksime ringi nagu jänesed, teine hetk tunneme jällegi nii suurt kurbust, et nutame silmad peast. Võime erinevaid emotsioone tunda teebki meist inimesed. Küll on aga iga inimene erinev, tundlikkustase samuti ja see, kuidas erinevaid emotsioone väljendatakse.