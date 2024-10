„Miks mina nii intensiivselt reageerin, aga keegi teine mitte?“ Põhjused, miks see nii võib olla

Ülitundlikud inimesed on emotsionaalsemad ja väljendavad oma emotsioone väga intensiivselt. Kui sina oled üks neist, võib sul olla enda kohta mitmeid küsimusi: “miks ma nii emotsionaalne olen? Miks ma tühja asja pärast nutan ja vihaseks saan? Miks mina nii intensiivselt reageerin, aga keegi teine midagi ei ütle?” Siit leiad mõned põhjused, miks see nii võib olla.

Kui lähedane sureb või sa kaotad midagi väga tähtsat, on kurbust tunda igati normaalne. Kui avastad, et oled ainuke inimene, kes nutab või leinab, ei tähenda see kohe seda, et reageerid üle või oled imelik.