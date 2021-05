Selleks, et emadepäeva lilled kestaks! Kuidas säilitada lõikelillede ilu vaasis?

Roosid Selleks, et roosid vaasis hästi püsiksid tuleks neile pandud vesi eelnevalt keeta või seista lasta. Samuti tuleks enne lillede vette panemist eemaldada roosi okkad ja lehed, et need ära ei vettiks ja seeläbi vaasivee kvaliteeti ei vähendaks.

Tulp

Tulbi puhul tuleb eelkõige jälgida seda, et vesi vaasist otsa ei saaks, sest tulp on suure januga lill, samas kui vett tuleks talle panna pigem vähe, sest muidu vajuvad lilled kiirelt longu.

Piisab ca 5 cm, lisaks peaks olema vesi külm ning enne vaasi asetamist tuleks eemaldada ka enamik lehti, et need vees roiskuma ei hakkaks.