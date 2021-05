KOGEMUS | Mehe aastatepikkune hoolas "trenniskäik" tähendas hoopis kaksikelu elamist

“Mu töökaaslane elas paadunud veganiga, lisaks oli neil oli kaks last ja mitu kassi. Kodu nagu kasvuhoone, kõikvõimalikke taimi täis. Harrastas “tervislikke” eluviise. Käis iga päev, kaasa arvatud nädalavahetused “trennis”, saabus koju duši all käinuna ja rampväsinuna.

Asi toimus aastaid tagasi, aga huvitav ongi see, et tema esimene naine pole tänaseni püsisuhet leidnud. Lihtsalt on inimesi, kellega on raske mingit ühist arusaamist elust leida.”