Kuiv ja sügelev nahk? Märgid kehal, mis võivad viidata D-vitamiini puudusele

Nagu kõik organid, vajab ka nahk vitamiine, et ta suudaks oma funktsioone täita ja D-vitamiin on üks neist. Kui oled märganud, et oled näost kahvatu ja su silmaalused on tumedad, võib sul olla D-vitamiini puudus .

D-vitamiin hoiab ära nahapõletikke, näiteks on see hea abimees aknega võitlemisel.

Üks märk, et su kehas on vähe D-vitamiini on see, kui su nahk on kuiv ja sügelev. Kuivust võib esineda põskedel, lõual ja otsaesisel. Mõnikord võib sellest välja areneda ka ekseem.