Viskad palju toitu ära? Peakokk Angelica Udeküll jagab nõu, kuidas raiskamist vähendada

Kevad on suurepärane aeg talvest väsinud organismi turgutamiseks ja oma heaolu toetamiseks taimede abil. Kuigi peenras taimede kasvatamiseks on veel jahe, leiab just praegu loodusest kõige võimsamad vitamiinipommid: näiteks karulauk, võilillelehed, nurmenukulehed ja -õied, nõges, naat. Kõige suuremas koguses vitamiine sisaldavad pungad ja noored taimevõrsed.

Mustsõstar on üks väekamaid Eestis kasvavaid taimi, mis sisaldab väga palju C-vitamiini, alandab palavikku ja annab ka ülihead maitset. Kes marju ära oodata ei jaksa, saab juba korjata mustsõstrapungasid, aga ka kasepungasid, mis on mõlemad suurepäraseks lisandiks salatile. Kuusevõrsed lisavad smuutile vitamiine ja need sobivad hästi ka marinaadidesse, lisades roosmariini moodi hapukasmõrkjat maitset. Nii kuusevõrseid kui mustsõstrapungasid tasub säilitada sügavkülmas, et pikendada nende kasutusperioodi.

Idandamine on üks võimalus tarbida värsket igal aastaajal

Idu kasvamisel sünteesitakse palju vitamiine, ensüüme ja teisi bioaktiivseid ühendeid. Seetõttu tasub idandada isegi selliseid tervisetooteid nagu näiteks toortatart, mis saab idanemisprotsessis väge veelgi juurde. Kui tarvitada toortatart idandamata, omastab inimene ainult osa tatras sisalduvaist kasulikest ainetest. Idanemise tulemusena saab tatar juurde ootamatult palju suurepäraseid tervist turgutavaid omadusi.

Idandamine on eriti lihtne, kui kasutada selleks spetsiaalset idupurki või -resti, aga saab ka ilma hakkama, kasvatades idandeid näiteks niiske salvrätiku vahel. Idude kasvatamine on hea viis naturaalsete vitamiinide omandamiseks just praegu, kui peenras kasvatamiseks veel liiga jahe.

Algajal idandajal soovitan alustada herne, oa ja mungoa idandamisest, sest need kasvavad üsna lihtsa vaevaga. Kogenud idukasvatajal soovitan vahelduseks katsetada erinevate seemnetega, näiteks leiab aianduspoest ilma lisaaineteta kasvatatud brokkoli seemneid, millest idandatud brokkolivõrsed on ülitervislikud.