Paar kuud siia-sinna? On üks oluline põhjus, miks ei tohi kunagi aegunud ravimeid võtta

Benu Tõrva keskapteegi proviisor Virge Sokk soovitab koduse ravimikapi kindlasti vähemalt kord aastas üle vaadata ning ära visata kõik aegumistähtaja ületanud tooted. “Käsimüügiravimite puhul enamasti pärast aegumistähtaega väheneb ka ravimi toimeaine kontsentratsioon. See tähendab, et ravim ei avalda enam soovitud toimet,“ räägib Sokk ning lisab, et aegunud ravimi kasutamise tagajärjed võivad olla ka palju tõsisemad. “Näiteks võib saastunud ravimite kasutamise tagajärjeks olla mürgistus,” hoiatas ta.

Lisaks aegumiskuupäevale tuleks jälgida ka säilitamise tingimusi

Apteeker rõhutab, et lisaks pakendile märgitud aegumiskuupäevale on ravimite säilitamisel oluline hoolega jälgida ka hoiustamistingimusi. “Enamikku ravimeid säilitatakse toatemperatuuril. Ravimeid tuleks hoida lastele kättesaamatus kohas, suletud kapis või sahtlis, kus nad on otsese päikesevalguse eest kaitstud. Samuti tuleks jälgida, et ravimite säilituskoht ei oleks küttekeha lähedal,” selgitab Sokk. “Kui ravimid vajavad hoiustamisel eritingimusi, näiteks külmkapi temperatuuril säilitamist, siis apteekrid alati juhivad sellele eraldi tähelepanu,” lisas ta.

Proviisori sõnul tuleks mitmete levinud toodete, näiteks silmatilkade ja laste köhasiirupite puhul jälgida, kui kaua säilib ravim avatud kujul. “Näiteks paljud silmatilgad säilivad pärast avamist ühe kuu, kõige pikema säilivusajaga silmatilku võib kasutada kuus kuud. Niisamuti tuleks hoolas olla mitmete siirupite ja lahuste kasutamisel ning kui ette nähtud aja jooksul neid ära ei kasutata, siis tuleb ülejäänud toode ära visata,” selgitab ta ning soovitab alati pakendilt lugeda, kui kaua konkreetset ravimit võib avatuna kasutada.